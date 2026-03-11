Florenzi festeggia il compleanno: gli auguri del Milan!
Oggi è giornata di festa per Alessandro Florenzi che compie 35 anni. Il laterale romano sta prendendo le misure con la sua nuova vita post calcio, dopo essersi ritirato al termine della scorsa stagione da giocatore del Milan in cui ha trascorso gli ultimi anni della sua carriera, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.
Oggi Florenzi è spesso opinionista calcistico presso Sky Sport e si sta divertendo anche come giocatore nella Kings League. Ed è proprio a quest'ultimo aspetto che si riferisce il messaggio di auguri che il club rossonero ha riservato al suo ex calciatore sui propri canali social ufficiali: "Buon compleanno, Spizzi! Goditi la tua carriera in Kings League!".
