Lentini: "Impressionato da Saelemaekers e Rabiot. Su Modric..."

Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti:

Sul Milan attuale: "Allegri sta facendo un buon lavoro. Nel calcio contano sempre i risultati, se una squadra è in alto in classifica vuole dire che l'allenatore e i giocatori stanno facendo bene. Il Milan attuale mi piace. Mi piacciono tantissimo Saelemaekers e Rabiot, mi hanno impressionato. Se mi rivedo nel belga? Dal punto di vista fisico forse no, ma mi piace molto. Rabiot è molto intelligente, si butta sempre dentro. Modric non lo scopriamo adesso, recupera anche tanti palloni, cosa che non avevo mai notato nella sua carriera".

Su Leao: "Se Leao avrebbe potuto giocare nel mio Milan? Un grande giocatore va sempre valutato nella sua epoca. Quest'anno sta facendo bene anche se sta giocando in un ruolo che non amplifica le sue qualità, ma sta facendo più gol. E' meno spettacolare, ma più concreto perchè sta segnando di più".

