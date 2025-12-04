"Forza Milan!": il messaggio sui social di Theo Hernandez in vista della Lazio

Su X, Theo Hernandez ha ripostato il massaggio del Milan sulla gara di Coppa Italia di questa sera conto la Lazio e ha aggiunto un "Forza Milan". Il terzino francese ha lasciato in estate il club di via Aldo Rossi per trasferirsi in Arabia Saudita all'Al-Hilal, ma resta comunque un tifoso milanista.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: giovedì 4 dicembre 2025

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

Diretta TV: Italia 1

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

IV uomo: Doveri

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano