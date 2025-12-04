"Forza Milan!": il messaggio sui social di Theo Hernandez in vista della Lazio

di Enrico Ferrazzi

Su X, Theo Hernandez ha ripostato il massaggio del Milan sulla gara di Coppa Italia di questa sera conto la Lazio e ha aggiunto un "Forza Milan". Il terzino francese ha lasciato in estate il club di via Aldo Rossi per trasferirsi in Arabia Saudita all'Al-Hilal, ma resta comunque un tifoso milanista. 

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano