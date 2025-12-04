4 dicembre 2012: Milan, Allegri fa esordire Petagna in prima squadra
Il 4 dicembre 2012, durante Milan-Zenit San Pietroburgo 0-1 e valida per l'ultima giornata del girone di Champions League, faceva il suo esordio in prima squadra Andrea Petagna. L'attaccante, oggi in forza al Monza, era uno dei cardini della Primavera di Aldo Dolcetti e in quell'occasione venne convocato da Massimiliano Allegri che lo mise dentro al 91' al posto di Kevin-Prince Boateng.
Questo il tabellino di quella partita riportato da magliarossonera.it:
MILAN-ZENIT 0-1
Reti: 35' Danny
MILAN: Abbiati, De Sciglio, Zapata, Acerbi, Mesbah (65' Robinho), Flamini (80' El Shaarawy), Ambrosini, Emanuelson, Boateng (91' Petagna), Pazzini, Bojan - All.: Allegri
ZENIT: Malafeev, Anyukov, Alves, Lombaerts, Hubocan, Witsel, Denisov, Shirokov (88' Kanunnikov), Semak (91' Lumb), Hulk (80' Zyryanov), Danny - All.: Spalletti
Arbitro: Chapron
