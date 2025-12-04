Lentini meravigliato da Modric: "Gli ho visto fare una cosa che non avevo mai notato prima"

vedi letture

Gianluigi Lentini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Di seguito un estratto delle sue parole su Luka Modric:

Sul Milan attuale

"Allegri sta facendo un buon lavoro. Nel calcio contano sempre i risultati, se una squadra è in alto in classifica vuole dire che l'allenatore e i giocatori stanno facendo bene. Il Milan attuale mi piace. Mi piacciono tantissimo Saelemaekers e Rabiot, mi hanno impressionato. Se mi rivedo nel belga? Dal punto di vista fisico forse no, ma mi piace molto. Rabiot è molto intelligente, si butta sempre dentro. Modric non lo scopriamo adesso, recupera anche tanti palloni, cosa che non avevo mai notato nella sua carriera".