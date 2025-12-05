Savicevic e l'esperienza al Milan: "Anni bellissimi a Milano, era tutto diverso rispetto ad ora"
Dejan Savicevic, intervistato da Sky Sport, ha ricordato la sua esperienza al Milan: "Ho avuto la fortuna di giocare nel Milan che in quegli anni vinceva tutto. Sono arrivato dalla Stella Rossa con cui abbiamo vinto la Coppa dei Campioni e poi ho vinto anche con il Milan", ha detto l'ex giocatore rossonero.
Poi ha proseguito: "Sono stati sei anni bellissimi qua a Milano. Era tutto diverso rispetto ad adesso. Ho avuto la sfortuna di arrivare qui dove c’erano già i tre olandesi: ho lottato per i miei minuti e alla fine sono riuscito a giocare titolare. Dopo gli olandesi sono andati via e siamo rimasti io e Zvone Boban", ha concluso Savicevic.
