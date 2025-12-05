Savicevic su Allegri: "Lotterà per lo scudetto, ecco in cosa si vede la sua mano"

Dejan Savicevic è stato intervistato da Sky Sport. Tra i diversi argomenti, l'ex Milan ha parlato anche di Massimiliano Allegri: "Come era Allegri come giocatore? Era un centrocampista che correva tanto ,aveva tecnica buona.

Questa volta è molto più difficile della prima volta, aveva giocatori di maggiore qualità. Sta facendo bene e penso che fino alla fine lotterà per lo Scudetto: sa gestire bene la squadra, ha spostato Leao punta. Ho visto un paio di partite e spero che il Milan giochi più ordinato e che lotti tanto: in questo si vede la sua mano nella squadra".

