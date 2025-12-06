Andreazzoli e quel retroscena con Bennacer: "Prima di andare al Milan mi mandò un messaggio molto bello chiamandomi nonno"
Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha svelato un curioso e simpatico retroscena legato ad Ismael Bennacer, ex centrocampista del Milan oggi in forza alla Dinamo Zagabria.
La chiamavano “Nonno”. Colpa di Bennacer?
"Non mi ricordo come nacque. Bennacer prima di andare al Milan mi mandò un messaggio molto bello chiamandomi così, non so se era la prima volta. L’ho sempre trovato un soprannome carino. Sono un buono e credo di aver aiutato tanti ragazzi a crescere. Asllani, Ricci, Baldanzi e compagnia".
Gli ex
