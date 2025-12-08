Pellegatti su Hojlund-Milan: “Impazzisco per com’è andata. Era l’attaccante giusto”

Nel post partita di Napoli-Juventus, vinta 2-1 dagli azzurri grazie ad una doppietta di Hojlund, Carlo Pellegatti nel suo canale Youtue ha commentato la sua prestazione ricordando le voci e la trattativa effettiva che poteva portare quest'estate l'attaccante di Conte al Milan. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Ieri il Napoli ha battuto la Juventus con doppietta di Hojlund. A me non piace stare a vedere i giocatori che non sono venuti al Milan o che sono andati via dal Milan, però questa cosa di Hojlund, dopo che l'abbiamo seguita ora dopo ora nello scorso mercato, mi fa impazzire. L'ho seguita questa cosa, il giocatore non voleva andare via dal Manchester e la cosa che mi ha fatto impazzire è che il Milan usa spesso questa tecnica di logoramento nei confronti degli agenti, dei giocatori, o dei club, che a volte hanno successo e a volte no, come nel caso di Hojlund. Poi vi assicuro che appena una trattativa non si concretizza è, o perchè l'agente ha chiesto troppo, o perchè il giocatore non vuole venire, o perchè il giocatore vuole una cifra spropositata per l'ingaggio. Finisce sempre così, colpe il Milan non le ha mai. Su Hojlund la verità è che, si voleva la Champions League magari, però quando inizi una trattativa, che il Milan non fosse in Champions lo si sapeva dal primo minuto della trattativa. Se il giocatore dice no lo dice subito. Quindi impazzisco perchè dopo la trattativa durata un po', gli agenti erano confidenti sul buon esito della trattativa, poi si tira lunga e il Napoli ci ha messo due giorni a prenderlo. E Hojlund poteva essere il giocatore giusto"