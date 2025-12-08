AC Milan presenta la Winter Treasure Hunt, la caccia al tesoro digitale dedicata ai tifosi rossoneri

AC Milan presenta la Winter Treasure Hunt, la caccia al tesoro digitale dedicata ai tifosi rossoneriMilanNews.it
Oggi alle 16:24News
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Attraverso il sito ufficiale, il Milan ha presentato una nuova iniziativa per i tifosi milanisti: "AC Milan presenta la Winter Treasure Hunt, una caccia al tesoro digitale pensata per coinvolgere e premiare la community rossonera durante tutto il periodo delle feste invernali, dall'8 dicembre al 6 gennaio.

Ogni settimana, su un diverso canale digitale del Club, verrà pubblicato un indizio nascosto: sul sito acmilan.com, sullo Store Online, sull'App ufficiale o sui canali social rossoneri, i tifosi potranno cliccare sull'indizio e registrare la propria partecipazione al concorso. I premi in palio ogni settimana includono maglie gara ufficiali, sciarpe, zaini e cappellini AC Milan e saranno assegnati a estrazione tra tutti coloro che troveranno l'indizio correttamente.

Inoltre, ai tifosi più abili a scovare tutti gli indizi durante le quattro settimane di durata della Winter Treasure Hunt, sarà riservato un regalo speciale: la possibilità di partecipare all'estrazione finale e vincere un super premio, una visita esclusiva a Milanello per due persone, che permetterà di incontrare i campioni rossoneri e vivere da vicino uno dei luoghi più iconici ed esclusivi del mondo milanista". 