AC Milan presenta la Winter Treasure Hunt, la caccia al tesoro digitale dedicata ai tifosi rossoneri

vedi letture

Attraverso il sito ufficiale, il Milan ha presentato una nuova iniziativa per i tifosi milanisti: "AC Milan presenta la Winter Treasure Hunt, una caccia al tesoro digitale pensata per coinvolgere e premiare la community rossonera durante tutto il periodo delle feste invernali, dall'8 dicembre al 6 gennaio.

Ogni settimana, su un diverso canale digitale del Club, verrà pubblicato un indizio nascosto: sul sito acmilan.com, sullo Store Online, sull'App ufficiale o sui canali social rossoneri, i tifosi potranno cliccare sull'indizio e registrare la propria partecipazione al concorso. I premi in palio ogni settimana includono maglie gara ufficiali, sciarpe, zaini e cappellini AC Milan e saranno assegnati a estrazione tra tutti coloro che troveranno l'indizio correttamente.

Inoltre, ai tifosi più abili a scovare tutti gli indizi durante le quattro settimane di durata della Winter Treasure Hunt, sarà riservato un regalo speciale: la possibilità di partecipare all'estrazione finale e vincere un super premio, una visita esclusiva a Milanello per due persone, che permetterà di incontrare i campioni rossoneri e vivere da vicino uno dei luoghi più iconici ed esclusivi del mondo milanista".