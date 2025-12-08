Insulti Folorunsho a Hermoso: la prova tv non può essere applicata

Durante la partita di ieri tra Cagliari e Roma, vinta 1-0 dal club sardo grazie al gol del subentrato Gaetano e all'espulsione di Celik nei primi minuti della ripresa, è andato in scena un episodio molto sgradevole e vergognoso nei confronti del difensore della Roma Hermoso. Al minuto 78, dopo uno scambio di parole ravvicinato tra il difensore giallorosso e Folorunsho, il centrocampista del Cagliari ha iniziato a urlare una serie di insulti pesanti alla mamma del giocatore della Roma. "Deve morire", uno dei tanti che si sono visti uscire dalla sua bocca, e poi ancora "tua madre fa i b…, quella p… di tua madre", il tutto immortalato per più di 10 lunghissimi secondi dalle telecamere.

Prova tv per il 90 rossoblu ? Nonostante l'evidenza dei reiterati insulti e della ripresa di questi da parte delle telecamere, la prova tv per il giocatore del Cagliari non può essere applicata. Il motivo ? Secondo il Codice di Giustizia sportiva la prova tv in questo caso non può essere utilizzata. L’articolo 61 (comma 3) ne prevede infatti l’utilizzo "limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal Var, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo".