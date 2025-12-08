Serie A, Pisa-Parma 0-1: la classifica aggiornata

Il Parma vince la sfida salvezza contro il Pisa con un rigore di Benedyczak a fine primo tempo. Toscani che non riescono a trovare il pareggio e rimangono in 10 nel finale per un brutto fallo di Nzola. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 31
Inter 30
Milan 28*
Roma 27
Bologna 25
Como 24
Juventus 23
Sassuolo 20
Cremonese 20
Lazio 19
Udinese 18*
Atalanta 16
Cagliari 14
Torino 14*
Parma 14
Lecce 13
Genoa 11*
Pisa 10
Hellas Verona 9
Fiorentina 6

*una partita in meno
 