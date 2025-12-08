Pellegatti sulla partita: “Importante a livello psicologico. Voglio un Milan brillante”

Nel suo ultimo video pubblicato nel canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la partita di stasera che vede impegnato il Milan contro il Torino, anche in relazione ai risultati del campionato che si è giocato questo weekend. Vediamo il suo commento:

"Questo weekend ha detto che l'Inter è andata in vetta alla classifica con una vittoria convincete contro il Como, ma è stata superata dal Napoli che ha battuto ieri sera la Juventus. 31 Napoli, 30 Inter. Si distacca la Roma che ha perso col Cagliari. Il Milan è a 28 e stasera giocherà una partita particolare, importante, non tanto sul piano della classifica ma sul piano psicologico perchè andrebbe a riconfermare che il Milan, con tutti i problemi di tipo organico, con tutta una rosa che è insufficiente a livello numerico. Siamo sempre borderline, dobbiamo sempre sperare che i 12-13 titolari non abbiano niente. Dovesse giocare Nkunku spero possa dare finalmente dei segnali della sua classe. Partita su un campo ostico, 3 sconfitte nelle ultime 3 partite, 1 vittoria negli ultimi 14 anni quindi è una partita che potrebbe lanciare il Milan, consolidare la posizone Champions. Vogliamo vedere una prestazione briosa, intensa, più graffiante"