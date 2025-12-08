Como, Morata: "Quando le cose non vanno, la frustrazione pesa. Mi riprenderò e mi rialzerò"
Dopo l'infortunio contro l'Inter, Alvaro Morata, attaccante del Como, ha pubblicato questo messaggio su Instagram per parlare anche del momento difficile che sta attraversando: "Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile... per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente.
Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan