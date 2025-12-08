Como, Morata: "Quando le cose non vanno, la frustrazione pesa. Mi riprenderò e mi rialzerò"

Dopo l'infortunio contro l'Inter, Alvaro Morata, attaccante del Como, ha pubblicato questo messaggio su Instagram per parlare anche del momento difficile che sta attraversando: "Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile... per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente.

Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno".