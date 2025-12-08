Torino, i convocati per la sfida contro il Milan: out Simeone

Questi i convocati di Marco Baroni per Torino-Milan di questa sera. Spicca l’assenza di Simeone tra i granata.

PORTIERI
Israel, Paleari, Popa

DIFENSORI
Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen

CENTROCAMPISTI
Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI
Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Zapata