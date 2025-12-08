Maripan a Sky: "Loro troppo forti, lo sappiamo. Ma anche noi..."

Guillermo Maripan, difensore granata, ha parlato a Sky nel pre partita di Torino-Milan. Le sue parole

Dopo la sosta è cambiato qualcosa, vi siete parlati? Dove dovete fare meglio?

“Lo sappiamo che non siamo in un buon momento, le ultime due sconfitte sono brutte per noi. Sappiamo che il lavoro che stiamo facendo ci deve far migliorare”.

Come si ferma questo Milan?

“Alzando l’attenzione. Loro sono troppo forti, lo sappiamo. Anche noi siamo forti, oggi è una grande partita per dimostrarlo”.