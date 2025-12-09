MN - Cairo: "Prendiamo l’ultimo gol in dieci uomini, dobbiamo essere più furbi noi e dall’altra parte noi abbiamo aspettato che sostituissero Leao..."

Il presidente Urbano Cairo ha parlato al termine di Torino-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it allo stadio Olimpico Grande Torino.

Deluso per il risultato? “Direi di sì, avevamo fatto un primo tempo eccellente, peccato per quel secondo tempo. Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati troppo. Poi prendiamo l’ultimo gol in dieci uomini, dobbiamo essere più furbi noi e dall’altra parte noi abbiamo aspettato che sostituissero Leao. Qui non è stato così. La cosa buona che mi porto via è che abbiamo fatto un primo tempo eccellente. Ho rivisto lo Zapata che conoscevo, ha fatto un gran gol e anche una buonissima partita, si è mosso bene. Tante buone cose. Diciamo che è un peccato, una partita che non dovevamo mai perdere. Ma ora è importante sabato con la Cremonese”.

Baroni confermato? “Ci mancherebbe altro. Sarà mica Baroni il tema. Ci parlo tutti i giorni, non c’è argomento”.

Cosa non è andato? “Magari dopo il gol ci siamo abbassati un pochino… Questo è successo contro il Napoli ad esempio, un po’ anche contro la Roma. In questo gol hai preso un primo gol che non puoi mai prendere, un secondo gol che vabbè… E il terzo che eravamo in dieci. Non è che sia tutto perfetto, se prendi tre gol ovviamente qualche errore c’è e va corretto. La squadra secondo me ha fatto una buona partita, qualcosa è mancato e va messo a posto. Certamente il tema non è l’allenatore”.