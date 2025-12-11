Il Milan cerca un centrale d'esperienza: nel mirino Disasi del Chelsea

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale esperto per andare a rinforzare e completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri nel prossimo calciomercato invernale. Nel corso di questi giorni sono stati fatti tanti nomi, come ad esempio quello di Sergio Ramos e Thiago Silva, ma nel mirino della dirigenza rossonera ci sarebbe un nome in particolare.

Riportano i colleghi di TMW che il Milan sarebbe sulle tracce di Axel Disasi, centrale classe 1997 franco-congolese del Chelsea. Ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca, l'ex Monaco ha giocato in stagione appena 161 minuti, tutti con la maglia dell'U21 dei Blues.