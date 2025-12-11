Il Milan cerca un centrale d'esperienza: nel mirino Disasi del Chelsea
MilanNews.it
Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale esperto per andare a rinforzare e completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri nel prossimo calciomercato invernale. Nel corso di questi giorni sono stati fatti tanti nomi, come ad esempio quello di Sergio Ramos e Thiago Silva, ma nel mirino della dirigenza rossonera ci sarebbe un nome in particolare.
Riportano i colleghi di TMW che il Milan sarebbe sulle tracce di Axel Disasi, centrale classe 1997 franco-congolese del Chelsea. Ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca, l'ex Monaco ha giocato in stagione appena 161 minuti, tutti con la maglia dell'U21 dei Blues.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Tutte le trame segrete dietro Perth. Scaroni pensa al bilancio, Allegri no. Senza un bel mercato il Milan rischiadi Franco Ordine
Le più lette
1 "È una vergogna!". Pellegatti stenta a crederci: "Come fa a non essere considerato tra i 30 del Pallone d'Oro?!"
2 Criscitiello su Torino-Milan: “Se si giocava un giorno prima col cavolo che la vinceva. Scudetto? Ni”
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Carlo PellegattiLa vittoria di Allegri, la vittoria dei tifosi. Ah, Pulisic come mi ha ricordato Marco van Basten
Antonio VitielloClonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com