Ceccarini: "Gimenez destinato a lasciare il Milan. Su di lui Leeds e West Ham"

Nel suo editoriale odierno su TMW, il direttore Niccolò Ceccarini racconta le possibili mosse del Milan per il mercato di gennaio. Queste le sue notizie:

"E veniamo al Milan. Anche i rossoneri sono a caccia di una punta centrale. La linea guida è quella di trovare il profilo giusto per sostituire Gimenez. L’attaccante messicano è destinato a lasciare il Milan.

Su di lui ci sono le attenzioni di Leeds e West Ham anche se siamo ancora in una fase embrionale. Il suo addio è la condizione necessaria per l’inserimento di un nuovo attaccante. Negli ultimi giorni è spuntata anche un’altra idea, quella di mettere in piedi uno scambio di prestiti fino a giugno con il Napoli, che riguarderebbe Loftus-Cheek e Lucca. Per poter rendere concreto il tutto serve però che la società azzurra riscatti già a gennaio l’ex Udinese per la cifra già stabilita da tempo di 35 milioni di euro. Solo così infatti si può procedere per un eventuale cessione a titolo temporaneo. Lucca è un profilo molto gradito ad Allegri e Loftus-Cheek potrebbe essere un’ottima soluzione per Conte in questa seconda parte di stagione.

Il Milan però guarda pure alla difesa. Se ci sara la possibilità di migliorare il reparto il club rossonero non si tirerà indietro. Un’occasione potrebbe essere Disasi del Chelsea, che in questo momento è fuori dai piani tecnici di Maresca".