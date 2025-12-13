Il CorSport in apertura sul mercato: "Gabriel Jesus, la bomba?

Il CorSport in apertura sul mercato: "Gabriel Jesus, la bomba?MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:24Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

La fine dell'anno si avvicina e con essa anche la finestra invernale di calciomercato. Il Milan deve risolvere la questione attaccante e ulteriori novità arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gabriel Jesus, la bomba?"

E ancora: "Il centravanti dell'Arsenal rientrato dall'infortunio può partire a gennaio. Il Milan si fa sotto? Ad Allegri è stato proposto anche Fullkrug". Diversi nomi sondati fino a ora, la novità arriva proprio da Londra con l'attaccante dell'Arsenal che potrebbe diventare una nuova opzione per l'attacco rossonero.