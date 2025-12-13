Tuttosport verso Milan-Sassuolo: "Loftus-Cheek unico cambio offensivo"

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul Milan alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Ieri Leao, Fofana e Gimenez si sono allenati in modalità personalizzata, l’unico rientro tra i calciatori disponibili è stato quello di Athekame

La difesa sarà composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic, a centrocampo ci sarà – con ogni probabilità – Ricci alla destra di Modric mentre a sinistra Rabiot. Saelemaekers e Bartesaghi saranno al loro posto sulle fasce, Pulisic e Nkunku formeranno il tandem d’attacco. Loftus-Cheek potrebbe andare in panchina come unico cambio offensivo