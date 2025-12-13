Milan, cercasi centravanti: da Zirkzee a Lucca, le ultime

vedi letture

A gennaio il Milan dovrà provare a regalare un nuovo centravanti a Massimiliano Allegri. Ivan Zazzaroni, sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha tracciato un'ampia analisi su quelli che potrebbero essere gli obiettivi dei rossoneri.

Igli Tare ha chiesto informazioni su Joshua Zirkzee, ma il Manchester United ha risposto che fino a fine gennaio l’attaccante non è trattabile e ad ogni modo potrebbe partire solo a titolo definitivo: costa non meno di 35 milioni e potrebbe essere preso con la formula del prestito con obbligo.

Focus anche su Lorenzo Lucca: il suo agente Beppe Riso lo ha offerto al Milan (e non solo). L'attaccante vorrebbe comunque provare a giocarsela a Napoli dove sta per passare da secondo a terzo centravanti, con il rientro di Romelu Lukaku.