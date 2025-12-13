Tuttosport sull'attacco del Milan contro il Sassuolo: "Per Nkunku mezzogiorno alla Leao"

Domani il Milan sfiderà il Sassuolo e in attacco non ci sarà Rafa Leao, ma Max Allegri darà un'altra chance a Christopher Nkunku. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Per Nkunku mezzogiorno alla Leao".

E ancora: "Senza Rafa domani tocca al francese affiancare Pulisic. Contro il Torino ha dato segnali confortanti che ora devono essere confermato contro i neroverdi: in attacco, a giostrare da centravanti, ci sarà per la terza partita consecutiva Nkunku.