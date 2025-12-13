Tuttosport in prima pagina: "Milan, Juve e Inter. Tetto al biglietto per gli ospiti"

vedi letture

Nuovo tetto sui prezzi dei biglietti nei settori ospiti? E' questa la proposta portata dal Milan in Lega. Tuttosport ne parla in prima pagina: "Milan, Juve e Inter, tetto al biglietto per gli ospiti". E' stato il club rossonero a portare la proposta, e non è un caso che sia stata condivisa da Juventus e Inter.

Fredda la risposta delle altre società, che sul pienone con le big ci guadagnano. Lo ha confermato Ezio Simonelli: "Abbiamo formato una commissione, che dovrà formulare una proposta. È un po’ bianco o nero: c’è chi fa notare che c'è il libero mercato, e chi come all’estero già esista un calmiere dei prezzi".