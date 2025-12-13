Tuttosport in prima pagina: "Milan, Juve e Inter. Tetto al biglietto per gli ospiti"

Oggi alle 08:36Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Nuovo tetto sui prezzi dei biglietti nei settori ospiti? E' questa la proposta portata dal Milan in Lega. Tuttosport ne parla in prima pagina: "Milan, Juve e Inter, tetto al biglietto per gli ospiti". E' stato il club rossonero a portare la proposta, e non è un caso che sia stata condivisa da Juventus e Inter.

Fredda la risposta delle altre società, che sul pienone con le big ci guadagnano. Lo ha confermato Ezio Simonelli: "Abbiamo formato una commissione, che dovrà formulare una proposta. È un po’ bianco o nero: c’è chi fa notare che c'è il libero mercato, e chi come all’estero già esista un calmiere dei prezzi".