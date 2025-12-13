L'apertura del QS: "Super Pulisic, un gol all'ora. Il jolly di Allegri senza punte"

L'uomo in più di questo Milan è Christian Pulisic. L'attaccante americano, contro il Torino, è stato decisivo con una doppietta. Massimiliano Allegri conta su di lui lì in avanti anche senza un vero centravanti. Il QS nell'apertura odierna di giornale è chiaro: "Super Pulisic, un gol all'ora. Il jolly di Allegri senza punte".

I dati infatti non mentono, per l'americano i numeri sono incredibili, una rete circa ogni 64', un apporto tecnico fondamentale in attesa che Allegri possa avere a disposizione un vero e proprio centravanti. Ma, con un Pulisic così, il tecnico livornese dorme sonni più tranquilli.