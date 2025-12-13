La Gazzetta sui rinnovi: "Da Saelemaekers a Pulisic, Diavolo al lavoro"

di Federico Calabrese

Il Milan è sempre al lavoro su diversi rinnovi di contratto. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport traccia il punto su quelli che saranno i prossimi appuntamenti da parte della dirigenza rossonera per trattenere diverse pedine importanti per Massimiliano Allegri.

La situazione relativa a Mike Maignan è in standby, per Cristian Pulisic c'è già un'opzione fissata per un ulteriore anno dopo il 2027. Logica vuole che per l'americano possa esserci un rinnovo fino al 2030 con adeguamento rispetto ai 4 milioni percepiti attualmente. Aumento in vista anche per Alexis Saelemaekers, si può arrivare in Primavera con un accordo fino al 2029 o al 2030.