Il mercato si avvicina: tre colpi per Allegri e per far rimanere il Milan competitivo

Alzi la mano chi avrebbe pensato di trovare un Milan primo in classifica, dopo 14 giornate di campionato. Probabilmente non sono tanti quelli che avrebbero riposto così tanta fiducia nella squadra rossonera prima della stagione, pur con un Massimiliano Allegri in più in panchina su cui c'erano tante aspettative. Questi primi mesi sono stati un vero e proprio assist di Allegri al suo club che ora deve cogliere la palla al balzo nel mercato invernale.

Milan competitivo

Al momento Allegri non vuole guardare la classifica. E questo suo modo di fare lo ha condiviso anche con i suoi giocatori che, come lui, ripetono la stessa filastrocca: pensiamo partita dopo partita e vediamo dove siamo a marzo. A oggi il Diavolo è in testa alla classifica, insieme al Napoli, e ha l'obiettivo chiaro di rientrare nei primi quattro posti in classifica. Mancano cinque giornate al giro di boa e per far sì che il Milan rimanga competitivo, è necessario che arrivino dei rinforzi per la rosa: sarebbe davvero importante migliorare la squadra qualitativamente ma anche numericamente visti i problemi con gli infortuni che ci sono stati.

Tre colpi

Guardando la rosa attuale del Milan, sono tre i ruoli in cui il Diavolo può migliorare o allungare la competitività. In primis sicuramente il centravanti: qui entra in gioco anche un discorso tattico, perché Allegri già in estate avrebbe voluto una punta più vicina alle sue caratteristiche. Questa non è arrivata e Max si è dovuto arrangiare con Santiago Gimenez che, però. non ha inciso: 0 gol per il messicano e un infortunio che lo tiene lontano dai campi da un mese e mezzo. L'ex Feyenoord può partire e aprire il campo a un nuovo profilo che sia più adatto a quello che richiede Allegri: ritorno di fiamma di Fullkrug o Zirkzee? Suggestione Icardi? Opportunità Lucca? Questi sono i nomi caldi. Altri due rinforzi sarebbe interessante averli in difesa, per allungare il numero considerando che si gioca a tre con due soli rincalzi di cui uno molto giovane e inesperto, e sugli esterni, con un profilo più adatto a dare respiro a Saelemaekers.