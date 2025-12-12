Pulisic simbolo del Milan, l'americano mai così dominante: solo Kane meglio di lui

Christian Pulisic è sicuramente uno dei giocatori più rappresentativi di questo Milan. Eleganza, carattere, talento, gol. Tante sfumature di un ragazzo che ha saputo, fin dal primo giorno in rossonero nell'estate del 2023, conquistare tutto e tutti. I gol, pesanti e tanti con la maglia del Milan rappresentato tutta l'essenza che l'americano ha saputo diffondere in queste tre stagioni al Milan. Domenica a San Siro arriva il Sassuolo, e proprio due anni fa Chris segnò contro i neroverdi uno dei suoi, ormai tanti, gol decisivi.

NUMERI D'ORO

Una media d'orata per Chris Pulisic. Con la febbre, con qualche problema fisico, poco cambia. L'americano è il giocatore più decisivo di questa squadra, e non solo per i gol segnati. Finora, in questa stagione Pulisic ha messo a segno 9 reti e due assist, risultando insieme a Rafa Leao ( 6 gol e un assist) il vero fulcro offensivo della squadra di mister Allegri. Inoltre nelle 9 gare sin qui giocate in questo campionato di Serie A, l'americano ha siglato 7 reti per una media di 1 gol ogni 64 minuti. Numeri importanti anche su altri aspetti: 17,44 passaggi riusciti a partita, 1,78 occasioni create con 0,89 cross riusciti e 1,22 recuperi. Ottima anche la media voto: 6,67.

SOLO HARRY KANE MEGLIO DI PULISIC

Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, in questa stagione solo Harry Kane ha dimostrato di essere più decisivo del numero 11 rossonero. Infatti, l'inglese bomber del Bayern Monaco (una rete ogni 59') ha una media minuti/gol migliore di Christian Pulisic (un gol ogni 64') tra i giocatori con almeno cinque reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Con la doppietta contro il Torino, lo statunitense ha stabilito il suo record di reti in un singolo anno solare in carriera nei Big-5 campionati europei (13 nel 2025, superando le 11 del 2024). Dati che parlano chiaro e che mettono in luce, ancora una volta, tutta l'importanza di Pulisic per questa squadra. Domenica alle 12.30 la sfida contro il Sassuolo, e parlando proprio di numeri e gol nel dicembre del 2023 fu proprio una rete di Pulisic a decidere la sfida fra le due squadre.