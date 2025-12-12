live mn Bologna-Milan (1-1): i rossoneri non vincono più. Pari beffa a Crespellano

90' + 5' | Finisce qui! Pari beffa per il Milan di Giovanni Renna, che per una manciata di secondi non torna a vincere in campionato. Pareggio tutto sommato giusto per quanto fatto vedere in campo.

90' + 3' | GOL DEL BOLOGNA! Allo scadere il Bologna trova meritatamente la rete del pareggio con Lo Monaco.

90' | Sono stati assegnati 5 minuti di recupero.

88' | Calcio d'angolo per il Bologna, che ora spinge con l'obiettivo di trovare la rete del pari.

84' | Cambio anche nel Bologna: fuori Toroc, dentro Sadiku

83' | Doppio cambio nel Milan: fuori Ossolla e Plazzotta, dentro Cullotta e Vechiu.

80' | Uscita perfetta di Gnudi su Ossola, fermato dall'estremo difensore felsineo nel tentativo di superarlo.

79' | Sugli sviluppi di calcio d'angolo Vladimirov ha sfiorato la rete del raddoppio con un perentorio colpo di testa.

78' | Cambio forzato nel Bologna: fuori Nesi, dentro Puukko.

75' | Altro cambio nel Milan: fuori Lontani, dentro Tartaglia.

73' | Apre il compasso con il sinistro Lai, brividi per Longoni ma per fortuna del Milan il tentativo del capitano felsineo si è spento largo sul fondo.

69' | Cambio anche nel Milan: fuori Pandolfi, dentro Cissè.

67' | Il Bologna prova a crescere in questo momento della partita. Milan in apnea.

66' | Triplo cambio nel Bologna: fuori Krasniqi, N'Diaye e Francioli, dentro Libra, Negri, Baroncioni.

60' | TRAVERSA PER IL BOLOGNA! N'Diaye ad un passo dalla marcatura, ma la girata di testa del giocatore felsineo si è stampata sul legno della porta di Longoni salvando così il Milan.

58' | Secondo cartellino giallo nel Milan, ammonito Perera.

57' | OCCASIONE MILAN! Scotti vede Lontani dentro l'area di rigore, che si divora la rete del 2 a 0. Diavolo ad un passo dal raddoppio.

56' | Dopo aver fatto un grande lavoro Lo Monaco ha provato la conclusione della lunga distanza, ma Longoni è riuscito a bloccare la sfera senza troppi problemi.

55' | Fase della gara molto fisica e spezzettata per via delle tante interruzioni.

48' | Occasione Milan con Mancioppi. La conclusione dell'8 rossonero è stata però deviata in calcio d'angolo da un difensore del Bologna.

45' | Si riparte a Crespellano.

Cambio nel Milan: fuori Nolli, dentro Scotti.

------

Fine primo tempo al Granarolo Youth Center di Crespellano. Milan in vantaggio grazie alla splendida rete di Lontani, al settimo centro stagionale. Risultato tutto sommato bugiardo, anche perché nei primi 45 minuti il Bologna si è reso molto più pericoloso dei rossoneri, come confermano anche i diversi grandi interventi di Longoni.

------

45' + 1' | Fine primo tempo con il Milan in vantaggio.

45' + 1' | Lo Monaco aveva trovato allo scadere la rete del pareggio, ma l'attaccante felsineo era partito in posizione di fuorigioco.

45' | 1 minuto di recupero.

44' | Occasione Milan. Di Siena salta tutto solo dentro l'area di rigore del Bologna ma di testa la spara alta sopra la traversa.

37' | Il Milan cerca di amminstrare il vantaggio con l'obiettivo di andare all'intervallo avanti nel risultato.

30' | Altra occasione per il Bologna, sempre con Toroc. Passaggio illuminante per l'attaccante rossoblù, che dopo un bellissimo controllo ha tirato di prima impennando però la palla alta sopra la traversa.

28' | Ancora Longoni, sempre in due tempi. Bravissimo il portiere rossonero, prima in risposta al tiro di Toroc, poi nel fiondarsi sul pallone per farlo suo.

24' | GOOOOOL DEEEL MILAAAAAAN! Segna sempre lui, Simone Lontani. Un pallone giocato, un gol. Nel momento di maggiore sforzo del Bologna la formazione d Renna sfrutta l'occasione e passa in vantaggio.

21' | Il Bologna continua ad insistere. Bravo in questo caso il portiere Longoni in due tempi a negare la rete agli avversari.

18' | Grande copertura di Colombo sempre su Toroc, il più pericoloso tra i suoi. Milan in apnea.

15' | Intervento provvidenziale di Vladimirov, che in scivolata ha difatti negato il gol del vantaggio a Toroc.

12' | Disimpegno di Perera un po' sbilenco ma efficace per allontanare il pericolo rossoblù che arrivava dalla sinistra.

8' | Partita fino a questo momento molto equilibrata e fisica.

4' | Ammonito Lontani per aver colpito in maniera fortuita sul volto un difensore avversario nel tentativo di colpire il pallone.

1' | Si parte a Crespellano, è cominciata Bologna-Milan!

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti al Granarolo Youth Center di Bologna, dove tra poco più di un quarto d'ora il Milan Primavera di Giovanni Renna affronterà i padroni di casa di Stefano Morrone, reduci dal convincente pareggio contro i campioni d'Italia dell'Inter di settimana scorsa. Quella di oggi sarà una partita complicata, sotto tanti aspetti, anche perché la formazione rossonera deve mandare un messaggio importante, prima a sé stessa e poi al campionato, visto che nelle ultime 10 ha trovato la vittoria solo in due occasione, pareggiando in 6 e perdendo le restanti. Per questo motivo si pronostica essere una partita ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

BOLOGNA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA: Gnudi, Krasniqi, Lai, Francioli, Papazov, Castillo, Nesi, Toroc, Tomasevic, N'Diaye, Lo Monaco. A disposizione: Kristancig, Puukko, Briguglio, Ferrari, Mazzetti, Baroncini, Negri, Sadiku, Jaku, Pisani, Libra. Allenatore: Stefano Morrone.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Vladimirov, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Di Siena, Ossola, Lontani. A disposizione: Bianchi, tartaglia, Del Forno, Dotta, Zaramella, Scotti, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna

Arbitro: Giorgio Di Cicco

Assistenti: Gregorio Maria Galieni/ Daljit Singh

