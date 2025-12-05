Milan Primavera, Renna si complimenta con i suoi ragazzi dopo il pareggio col Verona

vedi letture

Termina con un pareggio la gara tra Milan ed Hellas: bravissimi i rossoneri a reagire nella ripresa dopo un secondo tempo concluso sotto anche se non giocato male. Nella ripresa è il Diavolo a dominare e a trovare il pareggio immediato con Filippo Scotti. Ci sono state poi tante occasioni nella ripresa ma un po' il portiere Castagnini, un po' l'imprecisione rossonera impediscono i tre punti alla squadra di Renna. Milan che arriva a cinque partite consecutive senza vittorie ma ha mostrato ancora buon carattere, raccogliendo meno di quanto ha. Al termine della gara il tecnico rossonero Giovanni Renna ha commentato così. Questo un breve estratto:

Sulla gara giocata dai rossoneri

"Ho visto un Milan cattivo, siamo stati aggressivi e questo mi è davvero piaciuto. Abbiamo provato a portare a casa i tre punti, pur prendendo un gol che si doveva evitare. Questi ragazzi però nelle difficoltà sanno esaltarsi".