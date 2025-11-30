live mn Primavera, Inter-Milan (2-0): fine della partita, vittoria nerazzurra

- Il derby Primavera è dell'Inter che ha battuto 2-0 il Milan grazie alle reti di Iddrissu nel primo tempo e di Mancuso nel finale del secondo tempo. I rossoneri hanno spinto tanto nella ripresa alla ricerca del gol dell'1-1 e lo avrebbero anche meritato, ma è mancata un po' di lucidità e precisione negli ultimi 20 metri.

95' Fine della partita.

90' Cinque minuti di recupero.

89' RADDOPPIO DELL'INTER!!! Cross dalla sinistra, Mancuso anticipa tutti con il sinistro e batte Longoni con un preciso tocco che si insacca sul secondo palo.

87' Cambio nel Milan: finisce la gara di Nolli, al suo posto dentro Batistini.

85' Mancuso si accentra dalla destra e calcia con il sinistro da fuori area, pallone fuori di poco.

82' Sostituzione nell'Inter: fuori Zarate, dentro Putsen.

80' Cambio nel Milan: esce Mancioppi, al suo posto entra Tartaglia.

76' Triplo cambio nell'Inter: fuori Della Mora, Pinotti e Mosconi, dentro Marello, El Mahboubi e Mancuso.

72' Cross dalla destra di Mancioppi che trova sul secondo palo Zukic, ma il suo colpo di testa è debole e Farronato para facilmente.

70' Ammonito il tecnico rossonero Giovanni Renna.

68' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross in area di Nolli, Ballo mette fuori di testa all'altezza del primo palo.

66' Forcing del Milan in questa fase alla ricerca del gol del pareggio.

63' Punizione da ottima posizione per il Milan, appena fuori l'area di rigore l'interista: Pandolfi prova il destro a giro, ma la barriera respige la sua conclusione.

59' Altra grande occasione per l'Inter che va vicino ancora al raddoppio: Zukic scivola e lascia campo aperto a Pinotti che arriva a tu per tu con Longoni, ma per fortuna il suo destro a giro finisce a lato.

58' Plazzotta ci prova da fuori area con il sinistro, pallone alto sopra la traversa.

57' Secondo cambio nel Milan: fuori Lontano, dentro Di Siena.

56' Erroraccio di Ballo in impostazione, la palla arriva a Lontani che prova l'uno contro l'uno in area di rigore, ma è bravo il difensore dell'Inter ha smorzare la sua conclusione e Farronato può bloccare senza problemi.

52' Altro cross della sinistra dell'Inter, stavolta è La Torre ad anticipare tutti con il destro, Longoni para.

51' Grande chance per l'Inter: cross dalla sinistra di Mosconi e colpo di testa di Iddrissu da ottima posizione, pallone alto di poco.

50' Prima conclusione in porta della ripresa anche del Milan: tantativo di Scotti, Farronato para in due tempi.

50' Cerpelletti ci prova da fuori area, Longoni blocca centralmente senza problemi.

45' Inizia la ripresa!!!

- Un cambio nel Milan durante l'intervallo: fuori Cisse (era ammonito), dentro Pandolfi.

- Finisce il primo tempo del derby Primavera con l'Inter in vantaggio 1-0 grazie ad un gol di testa di Iddrissu dagli sviluppi di un calcio di punizione. Buoni ritmi in questa prima frazione di gioco, con le due squadre che non hanno pensato solo a difendersi, ma si sono spinte spesso in avanti. Discreta prestazione del Milan che ha creato qualche buona occasione da gol, senza però riuscire a segnare.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Cartellino giallo anche per Zukic.

42' Mancioppi trova in area Lontani che calcia con il sinistro da posizione defilata, pallone sull'esterno della rete.

40' Rimessa laterale lunga dalla destra per l'Inter: la palla arriva in area, Vladimirov non calcola bene il rimbalzo e per poco non ne approfitta Pinotti, la cui conclusione di sinistro finisce alta.

36' Angolo per il Milan dalla destra, sul pallone c'è Plazzotta: cross di sinistro a rientrare, Iddrissu libera l'area di testa.

33' Giallo per Cisse.

32' Punizione per il Milan dalla fascia destra: il cross in area di Plazzotta si trasforma in un tiro, pallone di poco alto sopra la traversa.

28' L'Inter ci prova con un colpo di testa di Mosconi, Longoni para senza problemi.

25' Immediata reazione del Milan: Scotti entra in area e prova il diagonale con il destro, Farronato respinge in tuffo, la palla arriva all'altezza del dischetto del rigore a Ossola che calcia di prima intenzione, ma la sua conclusione viene respinta da Bovio.

22' Cross dalla destra di Scotti e colpo di testa di Lontani, palla a lato.

19' GOL DELL'INTER!!! Punizione dalla destra, cross a rientrare di Cerpelletti e colpo di test di Iddrissou che batte Longoni.

16' Ritmi alti in questa prima parte della partita.

8' Brutta palla persa sulla sinistra del Milan che lascia il campo aperto a Della Mora: il terzino destro dell'Inter entra in area e prova il diagonale con il destro, Longoni blocca a terra.

7' La prima occasione del derby è per il Milan: cross dalla sinistra di Perara, Lontani anticipa tutti con l'esterno e cerca il palo più lontano, ma è bravo Farronato a distendersi sulla sua sinistre e a deviare la conclusione dell'attaccante rossonera.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Konami Development Center di Milano dove tra poco andrà in scena il derby Primavera tra Inter e Milan, gara valida per la 13^ giornata di campionato. Le due squadre sono al momento a metà classifica, con i nerazzurri che hanno due punti in più dei rossoneri (19 e 17). Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Milan, gara valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1:

INTER: Farronato; Ballo, Bovio, Peletti, Della Mora; Zarate, Cerpelletti, La Torre; Mosconi, Iddrissou, Pinotti. A disp.: Galliera, Marello, Conti, Moressa, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara. All.: Carbone.

MILAN: Longoni, Nolli, Zukic, Vladimirov, Perera, Mancioppi, Cisse, Plazzotta, Scotti, Lontani, Ossola. A disp.: Bianchi; Colombo, Del Forno, Mazzeo, Pagliei, Tartaglia; Angelicchio, Di Siena, Dotta, Pandolfi; Batistini. All.: Renna.