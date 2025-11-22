Primavera, il Milan pareggia in casa della Fiorentina: prestazione di carattere
Il Milan Primaver torna con un punto dal Viola Park e ferma la Fiorentina che prima di questo dodicesimo turno era terza in classifica. Considerando le assenze, l'età media sempre tra le più giovani del campionato, un punto prezioso per la squadra di Renna che nonostante lo svantaggio subito a freddo, ad opera di Braschi, ha saputo reagire nel corso del primo tempo grazie alla rete di Ossola. Nella ripresa il Milan può anche vincerla con Castiello che sbatte contro il portiere avversario e la traversa, mentre nel finale i rossoneri stanchi concedono campo ma resistono: in definitiva un pareggio giusto.
Con questi risultati, e in attesa di quelli di domani, la Fiorentina sale in testa sfruttando lo scivolone della Roma; mentre il Milan di mister Giovanni Renna sale a quota 17 punti in nona posizione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan