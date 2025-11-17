Campionato Primavera 1, anticipi e posticipi dalla 18^ alla 22^ giornata: ecco quando si giocherà il derby di Milano

Oggi alle 13:50La Primavera
di Enrico Ferrazzi

Il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato anticipi e posticipi dalla 18^ alla 22^ giornata del campionato Primavera 1. Per quanto riguarda il Milan, ecco quando giocherà la squadra rossonera: 

18^ GIORNATA: Milan-Roma sabato 3 gennaio alle 13
19^ GIORNATA: Torino-Milan sabato 1 gennaio alle 13
20^ GIORNATA: Milan-Fiorentina venerdì 16 gennaio alle 16
21^ GIORNATA: Frosinone-Milan martedì 20 gennaio alle 12
22^ GIORNATA: Milan-Inter sabato 24 gennaio alle 13
 