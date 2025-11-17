Il Milan e il post-Maignan: tra Caprile e Atubolu spunta Meslier

Il Milan, così come l'Inter, si sta guardando intorno ormai da qualche settimana alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione quando, salvo clamorose sorprese, sarà orfano di Mike Maignan, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La trattativa per il rinnovo è bloccata da tempo e non sembra destinata a ripartire, dunque tutto lascia pensare ad un suo addio al termine di questo campionato.

CAPRILE E ATUBOLU - Anche l'Inter a fine stagione dovrebbe salutare Yoann Sommer che il prossimo 7 dicembre compirà 37 anni e così i due club milanesi stanno valutando diversi profili per la porta. Ovviamente alcuni sono gli stessi, dunque potrebbe esserci un derby di mercato per qualcuno di loro. Un nome che viene accostato spesso sia ai rossoneri che ai nerazzurri è quello di Elia Caprile del Cagliari che l'anno scorso lo ha riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro e ora lo valuta almeno il triplo. Un profilo che intriga sia Milan che Inter è anche quello di Noah Atubolu, 23enne tedesco del Friburgo che ha una clausola rescissoria inferiore ai 20 milioni.

NEW ENTRY - Attenzione poi, come riporta questa mattina Tuttosport, ad una new entry nelle lista dei due club milanesi: si tratta di Illan Meslier, portiere francese classe 2000 del Leeds che in scadenza a giugno 2026. Visto il contratto in scadenza, l'ex Lorient ha perso il posto da titolare nella squadra inglese che vorrebbe venderlo a gennaio così da ottenere qualcosina dalla sua cessione ed evitare di perderlo poi a zero a fine stagione. Milan e Inter non hanno bisogno di un nuovo portiere già in questa annata sportiva, ma si sono comunque già informati sulla situazione del francese che ha lo stesso procuratore di Christopher Nkunku (Pini Zahavi).

