Italia, Gattuso: "La partita è cambiata quando dopo i primi 30 secondi hanno fatto il primo tiro e abbiamo iniziato ad impaurirci"

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi perché 4-1 è un risultato pensante. Ci lecchiamo le ferite. Complimenti a loro e scusa ai nostri tifosi per i quattro gol". Sono le prime parole del ct Gennaro Gattuso dopo la sconfitta dell'Italia per 4-1 a Milano contro la Norvegia. Il ct dell'Italia cerca però di trovare aspetti positivi in vista dei playoff: "Dobbiamo ripartire dal primo tempo. Abbiamo giocato bene, eravamo compatti, abbiamo fatto le cose giuste. La partita è cambiata quando dopo i primi 30 secondi hanno fatto il primo tiro e abbiamo iniziato ad impaurirci", aggiunge. (ANSA).