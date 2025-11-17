Milan, domani scatta l'operazione derby: Rabiot atteso in gruppo, anche Gimenez verso il recupero

Dopo il ko venerdì in amichevole contro la Virtus Entella (3-2 il risultato finale per i liguri), Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo alla sua squadra che si ritroverà domani pomeriggio a Milanello per iniziare a preparare il derby contro l'Inter in programma domenica prossima. Già domani si rivedranno nel Centro Sportivo di Carnago i primi nazionali rossoneri e si attendono novità importanti sulle condizioni di Adrien Rabiot e Santiago Gimenez.

RIECCO RABIOT - Come riporta stamattina Tuttosport, il centrocampista francese, che aveva riportato una lesione al soleo con la Francia durante la sosta di ottobre, sta sempre meglio e già domani dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo. L'ex Marsiglia, la cui assenza in mezzo al campo si è sentita parecchio nelle ultime settimane, sarà quindi convocato regolarmente per la gara contro l'Inter e punta anche ad essere in campo dal primo minuto. Max Allegri dovrebbe recuperare per questa partita anche Santiago Gimenez, il quale sta smaltendo il problema alla caviglia che lo sta tormentando da tempo.

RIENTRANO I NAZIONALI - Domani a Milanello si rivedranno poi anche i primi rossoneri che hanno concluso i loro impegni in nazionale: sono attesi infatti a Carnago Gabbia, Ricci, Maignan, Nkunku, Leao e Pavlovic. Mercoledì torneranno ad allenarsi Modric e Odogu, mentre giovedì rientreranno gli ultimi giocatori, vale a dire Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter e Athekame. Da quel giorno il gruppo sarà quindi di nuovo al completo e l'operazione derby scatterà definitivamente.

