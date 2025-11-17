Carrozzieri e la positività al doping: "Avevo chiuso col Milan, cinque anni di contratto. Qualche sera prima avevo assunto droga, me ne vergogno"
Moris Carrozzieri, dirigente sportivo ed ex difensore, ha ripercorso in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport i momenti cruciali della sua carriera
La positività al doping nel 2009 ed il mancato passaggio al Milan: "Io quella maledetta gara col Torino neanche avrei dovuto giocarla, ma un altro si fece male durante la rifinitura e toccò a me. La verità è che avevo chiuso col Milan, cinque anni di contratto. A fine stagione sarei andato lì. Qualche sera prima avevo assunto droga, ma era la prima volta. Una serata stupida, folle. Avevo 28 anni, era fatta al Milan e pensai: 'Festeggiamo'. Me ne vergogno".
