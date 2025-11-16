Futuro Maignan: strada in salita. E' Elia Caprile il talento italiano che avanza”

Come ormai raccontato da diverso tempo, il futuro prossimo del capitano del Milan Mike Maignan sembrerebbe lontano dagli ambienti milanisti rossoneri. Un rinnovo che ad oggi resta in stand-by, senza passi avanti ma nemmeno indietro. Fermo, immobile, in cerca di una scintilla da entrambe le parti, dirigenza e giocatore. Sul livello e importante di Mike non si può discutere. Ecco perchè l'ennesimo addio a parametro zero da parte di un giocatore del Milan farebbe male, malissimo. Donnarumma, Kessiè, Çalhanoğlu e tanti altri. Il futuro resta in bilico e la strada in salita. Per il post Maignan, spunterebbe però un nome che potrebbe mettere d'accordo tutti.

Elia Caprile, la gavetta ripaga: il Milan osserva con attenzione

Portiere che sta stupendo tutti in questa stagione, tanto bravo da conquistarsi, per la prima volta, anche la chiamata in azzurro da parte del ct Rino Gattuso. Caprile, giovane e italiano potrebbe davvero rappresentare il futuro prossimo del club rossonero. Il Milan ha messo nel mirino diversi profili ma stando a quanto riportato da calciomercato.com, Elia Caprile è il favorito della dirigenza rossonera. Abile tra i pali, bravo con i piedi e dalle caratteristiche simili a Maignan (riflessi e grande bravura tecnica) potrebbe davvero essere lui la scelta dopo il francese. Tutto ancora in forse, sondaggi e timidi tentativi, ma si sa, nel mercato tutto può cambiare molto velocemente.

Maignan oggi punto fermo, domani..

In questo momento, con una stagione lunga ancora in corso e molte partite da giocare, la testa e mentalità di Maignan resta sul Milan, ovviamente. Non possiamo mettere mai in dubbio la professionalità di un ragazzo, in rossonero dal 2021, che ha sempre dimostrato disciplina e grande impegno. Restano però tanti punti di domanda. Anche per poter pianificare una stagione, cosa che non si può far in qualche settimane, bisognerebbe capire e sapere prima le intezioni dei propri tesserati. La volontà di Maignan alla fine è stata quella di rimanere ancora al Milan, probabilmente fino alla scadenza del proprio contratto (giugno 2026). Ad oggi Mike è il capitano, ma il futuro resta ancora dannatamente tutto da scrivere.