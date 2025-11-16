Tomori fino al 2029. Per il futuro uno tra Gila, Gomez e Kristensen

Il Milan non ha la necessità di rinforzarsi in difesa, ma aggiungere un profilo esperto alla batteria di centrali di Massimiliano Allegri non è di certo una cattiva idea in vista del proseguo della stagione. Per questo motivo, tra conferme e idee, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su diversi giocatori che possano fare al caso del tecnico livornese.

3 i nomi per rinforzare la difesa del Milan

Sono 3 i nomi che il Milan starebbe seguendo per rinforzare la difesa rossonera. Il primo è un evergreen, giocatore che il club meneghino è stato ad un passo dall'ingaggiare nello scorso calciomercato estivo: Joe Gomez del Liverrpool. Classe 1997, in stagione ha totalizzato appena 4 presenze con la maglia dei Reds, a conferma del fatto che è oramai ai margini del progetto tecnico di Arne Slot. Gli altri due sono volti piuttosto noti in Serie A, ovvero Mario Gila della Lazio e Thomas Kristensen dell'Udinese, ai quali c'è da aggiungere il grande sogno, Kim Min Jae del Bayern Monaco.

Tomori fino al 2029

Il Milan è alla ricerca di profili con i quali andare a rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Parallelamente a questo il club rossonero starebbe lavorando per blindare uno dei pilastri della retroguardia rossonera, Fikayo Tomori, tornato ad essere un difensore affidabile ed equilibrato sotto questa nuova gestione. Le parti sarebbero al lavoro con l'obiettivo di trovare una quadra entro qualche mese, con il difensore inglese pronto a legarsi al Milan fino al 2029.