Pass Mondiale in tasca. Il focus di Modric adesso è tutto sul derby

Grazie alla vittoria di due sere fa sulle Isole Faroe la Croazia di Luka Modric ha staccato il pass per i Mondiali che la prossima estate si giocheranno in Nord America. Un risultato importante non solo per la Nazionale a scacchi ma anche per il numero 14 del Milan, che parteciperà così alla sua quinta Coppa del Mondo del consecutiva.

Questa notizia è stata festeggiata sui propri canali social anche dal Milan, consapevole del fatto che grazie a questo traguardo Modric verrà gestito, e riposerà, contro il Montenegro. Non ci sarà alcun rientro anticipato a Milanello, però il fatto che verrà molto probabilmente risparmiato la prossima partita fa tirare un enorme sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri e staff, anche perché domenica prossima non c'è una partita qualunque, ma il derby.

Luka Modric: testa al Milan e al derby

Il croato resterà con la sua Nazionale fino all'ultimo, da leader quale è, ma non è da escludere che dopo la qualificazione ufficiale al Mondiale i suoi pensieri non siano rivolti alla stracittadina di domenica contro l'Inter. Luka Modric conosce l'importanza di questo tipo di sfide, anche perché tra Tottenham prima e Real Madrid poi ne ha giocati di derby (e che derby!!!).

Quello di Milano lo avrebbe potuto giocare con la maglia nerazzurra a partire dal 2018, ma alla fine scelse di restare al Real Madrid e di sposare qualche Champions e Pallone d'Oro più tardi il progetto rossonero. Quindi Luka Modric affronterà l'Inter con la maglia del Milan dopo aver sfidato i rivali milanesi anche quando giocava per gli Spurs ed il Real, totalizzando 6 precedenti e 5 vittorie.