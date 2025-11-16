Rabiot e Gimenez accelerano: i segnali e le sensazioni in vista del derby

vedi letture

Ci stiamo avvicinando, piano piano, alla settimana del derby di Milano: Inter-Milan, in programma domenica sera alle 20.45 è molto più di una partita, anche se in questo momento non è vista, per tanti motivi come una sfida decisiva. Sarà però importante fare punti, approcciando bene fin da subito la gara. Buone notizie da Milanello, dove Rabiot e Santi Gimenez stanno, giorno dopo giorno ritrovando la migliore condizione.

Rabiot verso il derby: come procede il recupero di Adrien

Prosegue, con cauto ottimismo il rientro di Rabiot a pieno regime nel gruppo di mister Massimiliano Allegri. Non manca tanto al derby contro l'Inter, ogni giorno sarà utile per capire le reali condizione del francese, out da un mese dopo l'infortunio al soleo rimediato con la nazionale francese. Infatti, il giorno chiave deciso da Massimiliano Allegri è martedì. Lì si capirà se Adrien potrà realmente essere della partita domenica sera contro i nerazzurri. Il Milan senza Rabiot ha faticato, nonostante abbia raccolto punti importanti, ma perso altrettante occasioni. Quattro gare con il francese in campo, tra Bologna, Udinese, Napoli e, appunto, Juve e un solo gol al passivo (3 vittorie e il pareggio dello Stadium, sei gol fatti); cinque partite senza Rabiot e sei reti subite (più di una a incontro con un bilancio di due vittorie e tre pareggi tra Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma e Parma). Con un'aggravante: solo una volta, nell'1-0 contro la Roma, la porta di Maignan è rimasta inviolata.

Il Bebote verso il rientro

Così come per Rabiot, anche Santi Gimenez prosegue positivamente il proprio lavoro per trovare la migliore condizione fisica (e anche mentale) in vista del derby. Il messicano ha bisogno di fiducia, di gol, di giocate. Una partita come quella contro l'Inter potrà forse regalare una gioia al talento rossonero, ancora out di gol in campionato. Il messicano infatti è sulla via del rientro, e ci sono buone probabilità che domenica possa quanto meno rientrare dai convocati. È infatti difficile che possa partire dal primo minuto, ma già rivederlo in panchina potrebbe essere una buona notizia, anche in vista dei prossimi impegni stagionali.