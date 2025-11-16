Kucka precisa: "Non dicevo solo io che Leao camminava, ma era solo quella volta. Poi ha dimostrato tutto il suo talento"

Jurai Kucka, ex calciatore del Milan, si è così espresso a MilanVibes su Rafael Leao.

Ho letto una tua vecchia intervista dove parlavi di Leao e l’avevi visto e “camminava”…

“Sono andato a vedere una partita quando ero a Parma e “camminava”, ma non lo dicevo solo io, anche i miei amici che erano con me”.

Quindi non ti aspettavi la sua esplosione?

“No, non dico che non me l’aspettavo ma che quella volta non mi era piaciuto, poi ha dimostrato tutto il suo talento nel tempo…e meno male!”

LE PAROLE DI PULISIC

Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sports. Queste le sue parole sullo scudetto e sui suoi obiettivi personali: "Non mi faccio sentire molto a parole, sono riservato e silenzioso. Ma sono cresciuto in carriera anche sotto questo punto di vista, non ho paura di dire la mia. Se non vincere lo scudetto renderebbe la nostra stagione negativa? E' il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato. Gli obiettivi realizzativi sono cose private, almeno per me. Non li voglio condividere. C’è hià abbastanza pressione su di noi, non c’è bisogno di metterne altra. Le persone non si rendono conto della pressione che mettiamo su di noi, io chiedo tantissimo a me stesso, ma è una cosa che fanno tutti i professionisti. Mi pongo obiettivi di gol per aiutare la squadra“.