Nazionali, Leao titolare con il suo Portogallo contro l'Armenia
Rafa Leao, in campo tra pochi minuti contro l'Armenia partirà titolare con il suo Portogallo. Di seguito le formazioni ufficiali:
PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Semedo, Veiga, Dias, Cancelo; Neves, Silva, Vitinha; B.Fernandes, Ramos, Leao.
A disposizione: Francisco Conceicao, Dalot, Forbs, Inacio, Joao Felix, Neves, Nunes, Palhinha, Sa, A.Silva, Rui Silva, Trincao. Allenatore: Roberto Martinez.
ARMENIA (4-3-3): Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Aghasaryan, Myradyan, Spertsyan; Hovhannisan, Ranos, Serobyan. Allenatore: Melikyan.
CLASSIFICA GRUPPO F
1. Portogallo 10 punti
2. Ungheria 8
3. Irlanda 7
4. Armenia 3
