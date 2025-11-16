Portogallo-Armenia 9-1, Leao in campo quasi un'ora senza trovare il gol
Il Portogallo, senza CR7 squalificato, schianta 9-1 un’Armenia inerme. La selezione di Martinez ha chiuso la prima frazione sopra per 5-1.
Nel secondo tempo i lusitani hanno continuato a spingere, arrivando infine a nove: in gol Veiga, Goncalo Ramos, Joao Neves (tripletta), Bruno Fernandes (tripletta) e Conceicao.
Rafael Leao è rimasto in campo fino al minuto 56’ quando poi ha lasciato il campo a Conceiao: il rossonero, nonostante il tipo di partita ed il punteggio rotondo, non è riuscito a trovare il gol. Portogallo che si qualifica ai Mondiali finendo al primo posto il girone.
