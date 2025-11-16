Azerbaigian-Francia, le formazioni ufficiali. Nkunku titolare, Maignan in panchina
MilanNews.it
Queste le formazioni ufficiali di Azerbaigian-Francia. Il rossonero Nkunku parte dall'inizio, Maignan è in panchina.
AZERBAIGIAN (3-4-3): Magomedaliyev; Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk; Aliyev, Khaibulaev, Makhmudov, Dashdamirov; Nuriyev, Dadasov, Aliyev. A disp.: Bayramov, Agayev, Abbasov, Abdullazade, Nuriiev, Akhundzade, Huseynov A., Huseynov B., Abdullazade, Huseynov, Ahmadzada. CT. Abbasov.
FRANCIA (4-2-3-1): Chevalier; Gusto, Konaté, Lucas Hernandez, Theo; Zire-Emery, Thuram; Akliouche, Nkunku, Ekitike; Mateta. A disp.: Samba, Maignan, Digne, Upamecano, Koundé, Thauvin, Olise, Kante, Cherki, Saliba, Barcola. CT. Deschamps
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
