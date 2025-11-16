La Spagna batte 4-0 la Georgia e ipoteca la qualificazione ai Mondiali
(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La Spagna si è quasi assicurata la qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 con una comoda vittoria per 4-0 in Georgia. La squadra di Luis de la Fuente ha vinto tutte e cinque le partite del Gruppo E e, anche se matematicamente non ha strappato il biglietto per il torneo della prossima estate, ha una differenza reti così ampia che è altamente improbabile che la Turchia sia in grado di superarla. Martedì la Spagna ospiterà la Turchia nell'ultima partita del girone: la squadra di Vincenzo Montella, che ha vinto 2-0 con la Bulgaria, ha tre punti di svantaggio sugli iberici ma per qualificarsi dovrebbe vincere con almeno sette gol di scarto. La Roja era priva di Lamine Yamal e di altri titolari come Rodri, Dani Carvajal e Nico Williams; ma ha comunque ottenuto una facile vittoria a Tbilisi.
Mikel Oyarzabal ha aperto le marcature su rigore, con Martin Zubimendi e Ferran Torres che hanno ampliato il vantaggio nel primo tempo, prima che Oyarzabal segnasse di nuovo. La Spagna finora ha siglato 19 gol nel girone senza subirne nessuno. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan