La Spagna batte 4-0 la Georgia e ipoteca la qualificazione ai Mondiali

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La Spagna si è quasi assicurata la qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 con una comoda vittoria per 4-0 in Georgia. La squadra di Luis de la Fuente ha vinto tutte e cinque le partite del Gruppo E e, anche se matematicamente non ha strappato il biglietto per il torneo della prossima estate, ha una differenza reti così ampia che è altamente improbabile che la Turchia sia in grado di superarla. Martedì la Spagna ospiterà la Turchia nell'ultima partita del girone: la squadra di Vincenzo Montella, che ha vinto 2-0 con la Bulgaria, ha tre punti di svantaggio sugli iberici ma per qualificarsi dovrebbe vincere con almeno sette gol di scarto. La Roja era priva di Lamine Yamal e di altri titolari come Rodri, Dani Carvajal e Nico Williams; ma ha comunque ottenuto una facile vittoria a Tbilisi.

Mikel Oyarzabal ha aperto le marcature su rigore, con Martin Zubimendi e Ferran Torres che hanno ampliato il vantaggio nel primo tempo, prima che Oyarzabal segnasse di nuovo. La Spagna finora ha siglato 19 gol nel girone senza subirne nessuno. (ANSA).