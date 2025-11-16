La Russa tende la mano a Gattuso: "Lo inviterò in Senato"

Dopo le polemiche dei giorni scorsi (clicca QUI), il presidente del Senato Ignazio Benito Maria La Russa tende la mano a Rino Gattuso per spegnere ogni tipo di dissapore ed incomprensione. Questo il post sul suo profilo Facebook prima della sfida di questa sera contro la Norvegia a San Siro:

"Stasera sarò allo stadio San Siro per tifare l’Italia confermando che ha ragione Gattuso ad invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi “hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza” e intendo né fisica né verbale. Io l’incontro l’ho visto all’aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso (nemmeno dalle dichiarazioni post partita) quello che solo ora il ct denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente. Sono comunque contento se questa piccola polemica ha aiutato a parlare meno della modestissima partita. Dopo la gara con la Norvegia, se Gattuso vorrà, lo inviterò a pranzo in Senato, magari insieme a Walter Zenga, tirato in ballo (non dal CT ) senza motivo".