Azerbaigian-Francia 1-3, un'ora per Nkunku ed un gol annullato

Azerbaigian-Francia 1-3, un'ora per Nkunku ed un gol annullatoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:11News
di Manuel Del Vecchio

Dopo il 4-0 inflitto all'Ucraina nei giorni scorsi la Francia continua a vincere e a convincere: contro l'Aizerbaigian finisce 3-1 per la formazione allenata da Deschamps. Mike Maignan rimane in panchina per tutta la durata del match, mentre Nkunku gioca per 62 minuti prima di venire sostituito: l'attaccante del Milan aveva trovato anche il gol al minuto 24 con una deviazione fortuita su un tiro di Malo Gusto, ma la rete è stata annullata dopo un check VAR per un tocco di mano dell'ex Lipsia.