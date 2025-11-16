Il milanista Sinner vince le ATP Finals: battuto Alcaraz in finale in due set

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:37News
di Manuel Del Vecchio

Jannik Sinner, grande tifoso rossonero, ha vinto le ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino ha battuto Carlos Alcaraz in 2 set, con il risultato di 6-7, 5-7.

Sinner bissa così il successo dello scorso anno, quando in finale aveva battuto Taylor Fritz.