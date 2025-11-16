Italia-Norvegia 1-4: Haaland domina San Siro, brutta figura degli Azzurri
Brutta figura degli Azzurri di Rino Gattuso contro la Norvegia, con Haaland e compagni che conquistano San Siro con un netto 1-4. L'Italia sapeva già di dover passare attraverso i Play Off per andare al Mondiale, praticamente impossibile vincere con 9 gol di scarto per ribaltare la differenza reti, ma perdere in questo modo è umiliante.
Al gol di Pio Esposito al decimo minuto risponde prima Nusa, con la complicità di Donnarumma, e poi arriva l'Haaland Show: doppietta in due minuti e partita chiusa. Larsen sigla il quarto gol nell'ultimo minuto di recupero. Panchina per Gabbia, mentre Ricci subentra al minuto 86.
